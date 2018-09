Il Gragnano sistema la mediana: accordo con ex Nocerina Lopetrone

di Raffaella Ascione

Innesto a centrocampo per il Gragnano, in vista dell’esordio in campionato al Campo Italia contro il Sorrento. Approda al club del patron Martone il centrocampista classe 1988 Angelo Lopetrone (foto tratta dalla pagina social del calciatore).



Nella passata stagione Lopetrone ha fatto la spola tra Serie D ed Eccellenza, dividendosi tra Ebolitana ed Agropoli. Nelle stagioni precedenti, il centrocampista ha indossato – sempre in Serie D, per un totale di 134 presenze – le casacche di Herculaneum, Marcianise, Arzanese, Torrecuso, CTL Campania e Real Nocera; unica esperienza fuori regione, in D, quella con il Villafranca Veronese.



Per lui anche significativi trascorsi tra i professionisti – 90 presenze in totale – con Nocerina, Vibonese e Vigor Lamezia.



Intanto, seduta di rifinitura questa mattina per i gialloblù di Campana in vista del derby d’esordio contro il Sorrento. Fischietto abruzzese al Campo Italia: dirigerà Gilberto Gregoris di Pescara, coadiuvato da Simone Petracca di Lecce ed Alessandro Parisi di Bari.



