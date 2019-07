Lo stadio Liguori alla Turris: deliberato affido diretto per un anno

di Raffaella Ascione

Prima amichevole per la Turris, che nel ritiro di Fiuggi affronterà questo pomeriggio – fischio d’inizio alle 17.30 – l’Alatri.



Nel frattempo, ore calde, decisamente propizie per la definitiva soluzione del caso tribuna. Si attende solo il formale via libera dal Genio Civile, indispensabile affinché il Tribunale disponga il dissequestro della struttura in cemento. Poi si procederà all'ulteriore step della convocazione della Commissione di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per la verifica e la certificazione di piena agibilità dell'impianto.



Sempre in chiave stadio, arriva dal Consiglio comunale – che si è riunito nella serata di ieri – l’attesa delibera che dispone l’affido diretto dello stadio Liguori alla società corallina. La proposta – approvata dall’unanimità nella precedente riunione di maggioranza – è stata introdotta dal consigliere Luisa Liguoro e si ricollega ai consistenti investimenti effettuali dall’Ente «per riqualificare lo stadio Liguori e valorizzare la Turris, simbolo della nostra città».



L’affido in concessione avrà la durata di un anno: è stato votato all'unanimità dalla maggioranza (si è astenuta l'opposizione) previo annullamento della delibera dello scorso ottobre, che prevedeva, nell’ottica di una gara pluriennale, «l'elaborazione del progetto più adatto al miglioramento dello stadio Liguori». La palla passa adesso al dirigente preposto, che dovrà predisporre uno schema di convenzione che regolamenterà il rapporto tra Comune e club. La convenzione – superato dunque il precendente parametro delle «migliorie», nel frattempo realizzate proprio dal Comune – dovrà tener conto di alcuni «vincoli» posti dall’organo di indirizzo: la previsione di una riserva in favore dell’Ente, che dovrà poter disporre dell’impianto per 45 giorni in relazione ad eventi ed iniziative; la rivisitazione del canone di concessione; l’attuazione di iniziative volte a promuovere il calcio femminile.



Sediolini e videosorveglianza

Nonostante il sogno ripescaggio sia sfumato, resta ferma l’intenzione di proseguire e completare i lavori di adeguamento del Liguori. Il sistema di videosorveglianza dovrebbe esser realizzato utilizzando le economie derivate dalla gara relativa all’impianto di illuminazione, mentre per i sediolini, sarebbero già stati avviati contatti con la ditta che ha provveduto all’installazione delle nuove sedute allo stadio San Paolo.

