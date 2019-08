Il logo del Parco del Cilento sulle maglie della Gelbison

di Gerardo Lobosco

Mentre la Gelbison agli ordini del tecnico Alessio Martino, prosegue la preparazione e domani con i nuovi arrivati effettuerà il secondo test con la squadra juniores guidata da Ametrano, i dirigenti sono attivi per rendere sempre più simbolo dell'intero territorio cilentano il club rossoblu. E un importante accordo è stato sottoscritto con il presidente Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il quale d'intesa con la società rappresentata dalla vice presidente Vinceza De Luca, ha concesso il patrocino del Parco Nazionale, ad usare il suo logo ( la Primula Palinuri) sulle casacche ufficiali della prima squadra militante in serie D e quella della Juniores. Di fatto la Gelbison diventa la squadra ufficiale dell'ente Parco. Soddifazione per questa scelta è stata espressa sia dal presidente del Parco del Cilento che dai dirigenti della Gelbison. Intanto è stato nominato anche il nuovo team manager ruolo che sarà ricoperto da Giampaolo Gorelli, ex Agropoli.

