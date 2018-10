Il palo ferma il Portici: pari a reti bianche a Palmi

di Raffaella Ascione

Continua il momento d'oro del Portici, che dopo due vittorie consecutive, raccoglie un punto a Palmi. Gara intensa al Lopresti, con i vesuviani che a più riprese si rendono pericolosi, sfiorando il gol.

È però di marca neroverde la prima occasione da gol. Corre il 9', quando Lavilla controlla e calcia da posizione defilata, trovando l'efficace opposizione di Marone. Replica degli azzurri al quarto d'ora: Sall stacca in area sugli sviluppi di un corner, senza però inquadrare lo specchio della porta. Tre occasioni nel finale di frazione. Al 40' pericoloso Brunetti sugli sviluppi di un calcio da fermo, mentre un minuto più tardi è decisivo Marone a sventare la conclusione dalla distanza di Outtara. Al 43' è provvidenziale l'intervento di un difensore proprio sulla linea di porta, a sventare un cross di Sorrentino deviato sotto misura.



Nella ripresa, ghiotta occasione di marca vesuviana al 13': Carrafiello raccoglie e lascia partire un tiro-cross che si stampa sul palo interno. Padroni di casa costretti all'inferiorità numerica al 32': Cinquegrana rimedia il secondo giallo e, dunque, la doccia anticipata. L'ultimo sussulto proprio al fotofinish: gran tiro dalla distanza di Vaccaro, deviato efficacemente in corner dall'estremo difensore calabrese.



Il punto consente al Portici di portarsi a quota 8 in classifica, a ridosso delle prime piazze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA