Il Pomigliano non vuole arrendersi: doppio Poziello rovina la Gelbison

di Raffaella Ascione

Il Pomigliano non vuol saperne di arrendersi. I granata – ormai virtualmente condannati all’Eccellenza – battono tra le mura amiche la Gelbison e rinviano l’inesorabiole verdetto della matematica. Nel deserto del Gobbato decide la doppietta di Poziello, a segno al 18’ ed al 48’ della ripresa: di mezzo il pari di Merkay, che non basta però ai cilentani per tornare con almeno un punto.



Poche le emozioni nella prima frazione di gioco. Al minuto 23 ci prova Girardi di sinistro, trovando un attento Viscido a sventare. La risposta degli ospiti sta nella potente conclusione di Maiese, cui si oppone efficacemente il baby portiere granata Bellarosa.



Il vantaggio granata arriva al minuto 18 della ripresa, quando Poziello sigla l’1-0 con una conclusione che spiazza Viscido. Il pari Gelbison arriva al 24’: Merkay è lesto a fiondarsi sul traversone di Maiese, trovando l’impatto che vale l’1-1. In pieno recupero, il direttore di gara sanziona con il penalty una mano galeotta nell’area ospite. Dagli undici metri è implacabile Poziello, che tiene ancora viva la flebile speranza granata.



I granata di Vitale restano a -9 dal Gragnano, terzultimo, in una posizione che lascia dunque ben poche speranze di rimonta. Resta invece minimo il vantaggio della Gelbison sulla zona rossa della classifica: cilentani a +2 sul Nardò, sestultimo.

