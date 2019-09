Il Portici annienta il Lanusei: poker al San Ciro

di Raffaella Ascione

Straripante Portici al San Ciro. Gli azzurri di Chianese sbrigano con un perentorio 4-0 la pratica Lanusei e viaggiano a quota quattro in classifica dopo due giornate. Autoritario l’undici di casa, che a fine gara raccoglie i convinti applausi dei propri tifosi.

Al comunale la sblocca dopo un quarto d’ora Onda, che firma l’1-0 con una magistrale punizione dai 20 metri: sfera sotto l’incrocio, nulla da fare per l’estremo difensore sardo. Brivido per gli azzurri al minuto 20, quando la conclusione di Atili si stampa sul palo. Finisce sostanzialmente qui la p0rima frazione di gioco.

Nella ripresa, cinque minuti ed i padroni di casa potrebbero raddoppiare dagli undici metri, ma la battuta di Improta – uno specialista – viene neutralizzata dall’estremo difensore ospite. Il raddoppio azzurro arriva al 20’, quando Guarracino, come un rapace, finalizza una veloce ripartenza dei suoi. Il tris al 42’: Coratella non deve far altro che appoggiarla in rete dopo un assist al bacio dalla destra. Quindi il poker griffato Improta, che – profittando di un’avventata uscita del portiere ospite – si inserisce in area e tocca la sfera quel tanto che basta per spingerla in rete.

Alla fine è festa grande sugli spalti. Dopo lo storico quarto posto della passata stagione, il Portici ha ancora voglia di esultare e stupire.

