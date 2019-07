Il Portici cala il tris: dalla Turris arriva Guarracino

di Raffaella Ascione

Tris di annunci per il Portici, che in giornata ha ufficializzato due attaccanti ed un difensore. Dalla Turris arriva l’avanti Fabrizio Guarracino. Dopo l’esordio in B con la maglia del Frosinone, per Guarracino – classe 1991 – tanta serie C, poi la D con Aversa, Noto e Turris. In maglia corallina, nelle ultime due stagioni ha collezionato 11 reti. Decisiva, due stagioni fa, quella nello spareggio playout proprio contro l’Aversa Normanna, valsa a blindare la permanenza in D della formazione torrese



Il pacchetto avanzato azzurro potrà contare anche sul confermato Ciro Coratella, classe 1999. Il giovane, che ha già all’attivo «20 presenze con la maglia del Portici, è arrivato lo scorso anno dal Bari, con cui ha disputato anche due partite tra i professionisti, in serie B».



A disposizione di mister Chianese anche il difensore centrale classe 1999 Mattia Bisceglia. «Cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, nonostante la giovane età, ha disputato già due campionati di serie D con Campobasso e Agnonese, realizzando anche tre reti nell’ultima stagione».

