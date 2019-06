Il Portici celebra i playoff: premiazione in Comune

di Raffaella Ascione

È ancora viva nella mente di dirigenti, tesserati e tifosi l’esultanza per la vittoria ottenuta nel derby vinto contro la Turris, proprio all’ultima di campionato, valsa l’accesso ai playoff. Quella che si avvia a concludersi anche formalmente è stata la stagione dei record per il Portici, che ha concluso la regular season con uno storico quarto posto. Un traguardo che nemmeno gli amari strascichi della sconfitta di Marsala – semifinale in gara secca in terra siciliana – hanno minimamente scalfito e che anche il Comune di Portici ha inteso celebrare a dovere.

Nel pomeriggio di oggi si è infatti svolta presso la Sala Consiliare del Comune una cerimonia di «premiazione delle eccellenze Porticesi». Alla società azzurra è stata consegnata dall’Amministrazione una targa con un messaggio destinato a rimanere scolpito: «Alla Ssd Portici 1906, la Città di Portici, con apprezzamento per i brillanti risultati conseguiti nella stagione 2018/2019 con la partecipazione ai playoff nel campionato nazionale di serie D».

