Il Portici dura solo un tempo: rimonta Roccella al Muscolo

di Raffaella Ascione

Al Portici non basta il solito Di Prisco, al suo ottavo sigillo stagionale. Al Ninetto Muscolo di Roccella, gli azzurri di Chianese subiscono la prepotente rimonta dei padroni di casa, rimediando una sconfitta che costa l’aggancio in classifica da parte del Gela.

Nella prima frazione di gioco sono proprio i vesuviani a tentare con maggiore insistenza la via del gol. Dopo due tentativi dalla distanza di Marzano ed Improta, arriva al 34’ il vantaggio azzurro con Di Prisco, che sceglie alla perfezione il tempo d’inserimento e di precisione infila il portiere calabrese.



Ad inizio ripresa, intervento provvidenziale di Antico a sventare un colpo di testa di un avanti calabrese, poi la ghiotta occasione targata – nemmeno a dirlo – Di Prisco, che gestisce però male la ripartenza e spreca l’occasione del potenziale raddoppio. All’11’ il pari del Roccella, che riapre il match con un colpo di testa di capitan Amelio. I padroni di casa la ribaltano alla mezz’ora con Busatta, a segno – anche lui – sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il 3-1 arriva in pieno recupero: ripartenza letale dei padroni di casa, a segno con Messina. Poco prima, il rosso all’azzurro Felleca.

Nonostante la sconfitta, il Portici resta agganciato al treno play-off ma subisce il ritorno del Gela, corsaro a San Cataldo. Azzurri e siciliani adesso a braccetto a 40 punti.

