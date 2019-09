Il Portici fa harakiri: al San Ciro passa il Tor Sapienza

di Raffaella Ascione

Il ko che proprio non t’aspetti. Il Portici crolla al San Ciro sotto i colpi del Tor Sapienza – al secondo successo in campionato – e si ritrova scavalcato in classifica proprio dai laziali, reduci da due disastrose uscite contro Turris e Muravera. Il riscatto per il Tor Sapienza arriva dunque al San Ciro. Della Penna ed Ilari firmano il blitz in rimonta. Gara subito in discesa, infatti, per gli azzurri di Chianese, che trovano il vantaggio al 4’ su rigore – concesso per fallo ai danni di Improta – realizzato da Di Prisco. Il pari laziale arriva al quarto d’ora: Della Penna – imbeccato dalla destra – fa secco Marone con un destro micidiale. Si va dunque all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa, undici minuti ed il Portici potrebbe riportarsi in avanti, ma il colpo di testa del neo entrato Guarracino – a conclusione di un’azione ben orchestrata dai suoi – si spegne di poco sul fondo. Al quarto d’ora è invece il Tor Sapienza a trovare la via del gol: implacabile Ilari di testa. Al 20’ Deangelis dice di no ad Improta, mentre alla mezz’ora finisce di un nulla sopra il montante l’inzuccata di Nappo. Tris Tor Sapienza al minuto 39: incursione di Ilari, che a tu per tu con Marone non sbaglia e mette in ghiaccio i tre punti. Non basta a dare il là alla rimonta la rete dal dischetto di Improta in pieno recupero. Non c’è più tempo: il Tor Sapienza si porta a quota sei, mentre il Portici – alla seconda sconfitta consecutiva – resta ancorato a quota quattro.

