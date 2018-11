di Raffaella Ascione

Succede tutto nella prima frazione di gioco fra il Rotonda e il Portici. Padroni di casa in avanti a metà frazione con Flores e ripresi poi allo scadere da Sall. È proprio nel primo tempo che si concentrano le emozioni del match. Convincente l'avvio di gara degli azzurri, che dopo otto minuti ci provano con una conclusione di Sorrentino su cui è attento il portiere di casa, che al 24' si ripete poi su Marzano. Dopo due minuti il vantaggio del Rotonda, che dal minuto 35 si ritrova però in inferiorità numerica per il rosso rimediato - per somma di ammonizioni - da Gallardo. Il pari azzurro in pieno recupero: è di Sall - sugli sviluppi di un calcio piazzato - l'inzuccata vincente che vale il definitivo pari.

Succede poco o nulla nella ripresa, nonostante la superiorità numerica dei ragazzi di Chianese. L'unico sussulto al minuto 2, quando - su calcio dalla bandierina - Nappo sfiora il colpo del 2-1.

Secondo pareggio consecutivo per il Portici, che resta sulla scia delle prime della classe, ai margini della zona play-off.

Mercoledì, in occasione del turno infrasettimanale, azzurri di scena al San Ciro contro il Roccella.

