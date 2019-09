Il Portici regge un tempo, l'Anagni cala il tris nella ripresa

di Raffaella Ascione

Prima sconfitta in campionato per il Portici, che torna da Paliano – contro l’Anagni si gioca allo stadio Tintisona – con un pesante tris sul groppone. Domenica subito impegnativa per l’estremo difensore azzurro Marone, chiamato ad un doppio decisivo intervento su Cardinali, pericoloso di testa; di mezzo, l’occasione targata Nappo, che impegna il portiere laziale direttamente su punizione. Anagni in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco – nemmeno a dirlo – con Cardinali, che firma l’1-0 profittando di un infortunio difensivo. Immediato il pari azzurro: su conclusione di Guarracino, beffarda la deviazione di un difensore laziale, che mette fuori causa il proprio portiere.

Nella ripresa, dopo l’occasione targata Onda, che ci prova con una potente conclusione dalla distanza, si complica irrimediabilmente la domenica dei vesuviani. Spartiacque del match, il minuto 10, quando Bousadaa rimedia il rosso diretto per fallo da ultimo uomo, propiziando il penalty poi realizzato da Tataranno per il 2-1 laziale. L’inferiorità numerica costringe mister Chianese al cambio tattico: fuori Guarracino, dentro Arario. Il tris dei padroni di casa arriva in pieno recupero, con un destro di Sosa diretto all’angolino, dove Marone non può arrivare.

