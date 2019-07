Il Portici riparte da mister Chianese: «Puntiamo a migliorarci»

di Raffaella Ascione

Una conferma quasi scontata, dopo l’esaltante rendimento nel campionato scorso. Restano più che mai unite le strade del Portici e di mister Chianese, saldamente ancorato alla panchina azzurra anche in vista della prossima stagione, nonostante i recenti e diversi contatti, anche con qualche club professionistico.

L’annuncio del club è stato accolto con particolare favore dall’intero ambiente. Il primo a manifestare tutto il proprio entusiasmo è stato proprio il tecnico. «Sono felice di continuare il percorso intrapreso lo scorso anno. In questo periodo ho ricevuto numerosi attestati di stima da parte di varie società anche di serie C, ma il Portici ha avuto sempre la priorità, perché composto da persone serie e professionali. Sono orgoglioso di continuare questo cammino con il direttore sportivo Alessandro Amarante. Puntiamo a migliorare quanto fatto finora».

