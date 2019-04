Il Portici si riprende i playoff: D’Angelo e Sall si bevono il Marsala

di Raffaella Ascione

Il Portici ci crede. Al San Ciro gli azzurri s’impongono per 2-0 sul Marsala, terza forza del campionato, e si riprendono il quindi posto. Il vantaggio vesuviano arriva al quarto d’ora della prima frazione di gioco con D’Angelo, che si invola palla al piede ed infila il portiere siciliano con una conclusione chirurgica. Raddoppio al 34’ targato Sall. Il difensore svetta su corner di Marzano ed indisturbato trova l’impatto che vale il 2-0. Praticamente inconsistente il Marsala, efficacemente addomesticato dai padroni di casa.



Nella ripresa il Portici si limita ad amministrare il doppio vantaggio, senza nulla concedere all’avversario. La gara si vivacizza negli ultimi dieci minuti. Ci provano prima gli azzurri con Carrafiello, che recupera palla nella trequarti e punta la porta, impegnando Giappone con una conclusione neutralizzata in due tempi; nel finale si fa vivo il Marsala con Candfiano, che ci prova con un destro al volo che si spegne di un nulla sopra il montante. Alla fine c’è spazio solo per l’esultanza degli azzurri, che a due giornate dal termine vogliono tenersi stretto un traguardo dal sapore storico.

