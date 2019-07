Il Portici si veste di albiceleste: firma un talento ex Atletico e Roma

di Raffaella Ascione

Ha mosso i primi calci nelle giovanili del River Plate, cui resta legato dagli 8 ai 14 anni. Poi, nel 2011, il trasferimento a Madrid, sponda Atletico: si è formato lungo l’asse Argentina-Europa, Alan Arario, centrocampista classe 1995, che da oggi fa ufficialmente parte del Portici di mister Chianese.



Dopo l’esperienza all’Atletico, Arario, nato a Buenos Aires, fa ritorno torna in Argentina, dove «decide di non rinnovare e viene acquistato da Walter Sabatini alla Roma».



In Italia viene presentato come il nuovo Lamela. Forti, insomma, i toni con cui viene accolto nella capitale; considerevoli le aspettative che si legano alla giovane mezz'ala dai piedi d'oro. «Nel 2015 si trasferisce al Vélez Sarsfield, con cui esordisce in Superliga. Poi il passaggio al Palestino, con cui disputa la serie A cilena».



Quindi il ritorno in Italia «alla Vibonese, con cui segna il rigore decisivo per la promozione in Lega Pro». Nell'ultima stagione ha disputato nuovamente il campionato di serie D, con la maglia del Nardò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA