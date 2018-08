Il Portici sistema la difesa: firmano due baby del Napoli

di Raffaella Ascione

Due baby di valore alla corte di mister Chianese. Il Portici ha ufficializzato il tesseramento dei difensori classe 2001 Francesco Massa (centrale) e Luigi Marrella (esterno), provenienti dal settore giovanile del Napoli.



Due innesti frutto di «una partnership – come evidenziato nella nota del club del presidente Ragosta – che consente lo sviluppo di giovani profili, lanciandoli in ambienti stimolanti per la loro crescita. Una collaborazione messa in piedi grazie al lavoro del direttore sportivo Alessandro Amarante… siamo orgogliosi e onorati che una società di Serie A abbia voluto intraprendere questo percorso con noi».



In giornata il club ha inoltre presentato il nuovo logo, che ricalca in maniera fedele quello tradizionale, proponendo più decisi giochi di colore («un azzurro che sfuma, un azzurro intenso, proprio come la passione che ci alimenta e che ci anima»).



Un progetto di restyling che anticipa «la nuova divisa ufficiale, con cui la squadra farà il suo debutto nel preliminare di Coppa Italia». Domenica gli azzurri saranno di scena allo Squitieri di Sarno.

