Portici, tre assenti al Provinciale De Liguori: «Col Paceco ci giochiamo la vita»

di Raffaella Ascione

È prevista per domani sera - dal porto di Napoli - la partenza degli azzurri di Maiuri alla volta della Sicilia per il recupero della gara - inizialmente in programma lo scorso 4 marzo - contro il Paceco (penultimo a quota 16). In occasione dello scontro salvezza - che si disputerà al provinciale di Trapani - il tecnico vesuviano dovrà rinunciare agli squalificati Nocerino e Grieco, oltre che all'infortunato Fontanarosa.



Rimarca l'importanza del match il diesse azzurro Vincenzo De Liguori, che pungola l'ambiente e tiene alte tensione ed attenzione. «Gara sulla carta agevole? Guai anche solo a pensarla una cosa del genere. Affronteremo una squadra in forma, reduce da una serie di risultato utili. Domenica noi ci giochiamo la vita. Diciamo che l'esito di questa partita potrà incidere in maniera molto significativa sul nostro cammino. Dobbiamo affrontare il Paceco col piglio giusto, cancellando le gare contro Sancataldese ed Ebolitana e mettendo in campo la determinazione necessaria per far risultato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA