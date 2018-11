Il prefetto chiude le porte del Liguori: Turris-Acireale senza pubblico

di Raffaella Ascione

Un provvedimento che ha del clamoroso, arrivato come un fulmine a ciel sereno. Turris-Acireale si giocherà a porte chiuse. La misura - estrema - è stata disposta dal prefetto su indicazione del Comitato di analisi per le manifestazioni sportive.



Ad incidere sull'adozione del provvedimento, «l'acerrima rivalità tra le due tifoserie, aggravatasi in seguito ai numerosi episodi accaduti nelle passate stagioni calcistiche e di ulteriori fatti di violenza registrati anche di recente». Poi un'ulteriore argomentazione, relativa «alla prevista presenza di circa 200 tifosi della squadra ospite, i quali, per raggiungere il campo sportivo in questione, dovrebbero necessariamente transitare lungo gli itinerari ove sono presenti contrapposte tifoserie, quali quelli del Savoia e della Nocerina, con possibili riflessi sul piano dell'ordine pubblico». Ed ancora. Il provvedimento evidenzia che «l'impianto sportivo in argomento, allo stato, ha una capacità di soli 160 posti riservati al settore ospiti, ha una sola via d'accesso... e manca di un'area riservata al parcheggio dei mezzi dei tifosi ospiti».



Motivazioni che in parte stridono con quanto indicato però dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Solo ieri era stata infatti ufficializzata la determinazione che, in considerazione dell'alto profilo di rischio del match contro gli acesi - gemellati con i tifosi del Savoia - disponeva il divieto di trasferta a carico dei tifosi siciliani. Ed invece, a 24 ore dal fischio d'inizio, è arrivata la clamorosa decisione di chiudere le porte di tutti i settori dell'Amerigo Liguori.



Il provvedimento prefettizio richiama anche i fatti che fecero da contorno al match contro il Messina (con le due tifoserie che, a distanza, ingaggiarono un lancio di oggetti). Anche quella una gara a rischio (noti i precedenti risalenti anche alla Serie C2), per la quale non intervenne però alcuna misura restrittiva.



Contattato telefonicamente, il presidente corallino Antonio Colantonio ha evitato categoricamente ogni commento sulla vicenda, lasciando in ogni caso emergere un profondo disappunto ed un latente sconforto.

