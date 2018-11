Il Savoia abbatte il Nola e scaccia i fantasmi. «Ancora troppo spreconi»

di Raffaella Ascione

Il Savoia torna al successo nel derby del Giraud contro il Nola (foto a cura dell'ufficio stampa). Bruniani costretti al tappeto con una rete per tempo. I tre punti consentono ai bianchi di lasciarsi alle spalle i malumori e le tensioni del post Cerignola e di rimettersi in moto con ritrovato ottimismo. A segno per gli oplontini Del Sorbo ed Alvino: il primo dagli undici metri, il secondo finalizzando una bruciante ripartenza ben condotta da Ortiz.

È di marca biancoscudata la prima occasione del match: ci prova Gatto su punizione, Gragnaniello dice di no con un'efficace smanacciata. Nola pericoloso in ripartenza una manciata di minuti più tardi, ma Scielzo spreca grossolanamente sotto misura. Ancora bruniani al 19': decisiva stavolta la risposta di Savini alla conclusione ravvicinata di Del Prete. Al 38' l'episodio che sblocca la gara. Del Sorbo tenta la girata su cross in area di Alvino, ma la sfera viene intercettata con la mano da Esposito, che propizia così il penalty: dagli undici metri non sbaglia Del Sorbo.

Nella ripresa, sette minuti ed Alvino sfiora il bis con una conclusione dal vertice destro che sfiora il sette. Dopo una ripartenza mal gestita da Rekik, arriva in pieno recupero - corre il 48' - il raddoppio oplontino: Ortiz ruba palla al limite, elude il portiere e la mette in mezzo per Alvino, che non deve far altro che depositare in rete.



A fine gara, il tecnico Squillante non risparmia qualche bacchettata ai suoi. «È chiaramente il risultato che volevamo e che meritatamente abbiamo condotto in porto. Devo però ancora una volta evidenziare la poca lucidità registrata sotto porta. Il 2-0, per quanto meritato, può nascondere i tanti problemi che abbiamo in avanti:. Mi riferisco alle tante, troppe palle gol sprecate anche oggi. Se giochi e produci tanto ma non finalizzi, puoi anche rischiare la beffa».

