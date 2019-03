Il Savoia aggancia i play off e mette nei guai la Sarnese: 3-2

di Raffaella Ascione

Derby intenso e ricco di spunti al Vallefuoco (foto ufficio stampa oplontino). Alla fine la spunta il Savoia, che si impone per 3-2 su una Sarnese mai doma. Nell’economia del match pesa come un macigno l’errore dagli undici metri del capitano dei sarrastri Langella (con il Savoia avanti di una rete): Savini intuisce e sventa, poi Guastamacchia salva sulla linea il successivo tentativo sarnese.

Al Savoia bastano sei minuti per sbloccare la gara: Diakite si fionda sul cross dalla sinistra di Esposito e di testa firma il vantaggio oplontino. Alla mezz’ora l’episodio del rigore assegnato ai sarrastri per una mano galeotta di Guastamacchia su traversone di Lepre. Dagli undici metri Lagella si fa ipnotizzare da Savini, poi proprio Guastamacchia sventa sulla linea di porta. Il pari arriva otto minuti più tardi. Sellitti scatta in posizione dubbia e va in gol con la difesa del Savoia praticamente ferma.



Nella ripresa, dieci minuti e Diakite firma la sua personale doppietta. Il direttore di gara sanziona con il penalty il tocco di mano in area di Terracciano su conclusione di Alvino: dagli undici metri l’ex Taranto riporta in avanti i suoi.

La gara resta viva e la Sarnese – corre il 16’ – si riporta in pari con Lepre, che – su traversone dalla sinistra – infila Savini con un tocco sotto misura. Il definitivo 3-2 arriva al minuto 23: precisa la pennellata di Alvino direttamente su punizione dal limite dell’area. Alla mezz’ora tegola per la Sarnese, che si ritrova in dieci per il doppio giallo rimediato da Sorriso. Nel finale s’infortuna il centrocampista oplontino D’Ancora, rilevato da Liguoro.

I tre punti consentono al Savoia di agganciare al quinto posto la Fidelis Andria: ad attendere i bianchi, adesso, proprio lo scontro diretto in programma allo stadio degli Ulivi. Si complica invece la posizione della Sarnese, relegata al terzultimo posto a quota 27, a braccetto con Gragnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA