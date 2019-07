Il Savoia blinda Diakite: «Pronto a un grande campionato»

di Raffaella Ascione

Adama Diakite continuerà a vestire la maglia del Savoia. Arrivato a Torre Annunziata nel corso dell’ultima sessione di mercato di dicembre, l’attaccante 25enne originario della Costa d’Avorio ha esordito in maglia biancoscudata in occasione del match contro il Fasano. Da allora 21 gare con gli oplontini, condite da 11 gol ed un assist.

L’ex Casertana, Modena e Padova, «ha raggiunto l’accordo in giornata» con il club del duo Annunziata-Mazzamauro all’esito di una trattativa condotta dal diesse Marco Mignano.

«Voglio anzitutto ringraziare il presidente Mazzamauro – commenta Diakite – che ha sempre avuto fiducia in me, manifestandomi la volontà di trattenermi fin dalla fine della scorsa stagione. Ringrazio anche il direttore sportivo Mignano, che mi ha voluto fortemente. Io non ho mai avuto dubbi sul fatto di rimanere in questa società: ho trovato un ambiente sano, una famiglia allargata. Sono felicissimo di questo rinnovo, di questo nuovo anno che trascorreremo insieme, sperando che ci porti tante soddisfazioni. Il presidente ha alzato l’asticella: c’è la voglia di disputare un campionato importante. Ho ricevuto tante chiamate ma non le ho mai prese in considerazione, perché volevo prima conoscere le intenzioni della società. Fin dallo scorso anno ho trovato un bell’ambiente, tifosi che mi hanno voluto bene fin da subito. C’erano insomma tutti i presupposti per restare qui. Non vedo l’ora di conoscere il mister, i nuovi compagni e di cominciare questa nuova stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA