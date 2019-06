Il Savoia blinda Gatto e sogna Marcheggiani in attacco

di Raffaella Ascione

Un’altra conferma in casa Savoia. Dopo l’accordo con capitan Poziello, il club ha ufficializzato anche quello con il centrocampista Vincenzo Gatto. «In grado di coniugare sapientemente qualità e quantità in mezzo al campo – si apprende dalla nota ufficiale diramata dal club –, Gatto nella passata stagione si è reso protagonista a suon di prestazioni di grande livello», tanto da finire «nelle mire di numerosi altri club».

Ferma la volontà del calciatore di continuare la sua esperienza al Savoia. «Poter difendere ancora questa maglia è per me motivo di grande orgoglio e vanto. Ringrazio tutta la società per aver creduto in me, sperando di poter ricambiare sul campo la fiducia. Non ho ancora conosciuto mister Parlato, ma sono ansioso di farlo e di poter ricominciare a lavorare».

Nel frattempo, il club continua a sondare il mercato alla ricerca di un bomber di razza. L’attenzione del club si è al momento concentrata sul classe ’91 Francesco Marcheggiani, reduce da esperienze più che positive con Cassino e Rieti. Sulle sue tracce, però, anche diversi club di categoria superiore.

