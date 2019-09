Il Savoia blinda la porta: firma un talento scuola Torino

di Raffaella Ascione

Il Savoia pesca di nuovo tra i baby talenti del Torino. Il club oplontino si è infatti aggiudicato a titolo definitivo il cartellino del portiere classe 1999 Domenico Coppola. Giovane promessa granata – nella sua bacheca c’è già una Coppa Italia Primavera –, Coppola era corteggiato ormai da tempo dal Savoia: il presidente Alfonso Mazzamauro è intervenuto in prima persona nella trattativa, per blindare la porta oplontina.

«Questa è una pizza importante – commenta Coppola – dove posso mettermi alla prova e centrare obiettivi importanti, sia a livello collettivo che personale. Tengo a ringraziare tifosi e compagni di squadra per la calorosa accoglienza ricevuta. Spero che questo sia un anno pieno di soddisfazioni e successi».

Nel frattempo, mister Parlato tiene in allerta i suoi in vista dell’impegno esterno contro l’ostica Cittanovese. «Ci aspetta una partita difficile, una potenziale trappola. Affronteremo una squadra giovane e combattiva, su di un campo più stretto rispetto al nostro. Bisognerà stare attenti. Servirà spirito battagliero. Abayian? Sta seguendo un programma di allenamento personalizzato, migliora giorno dopo giorno e mi auguro di averlo a disposizione quanto prima. Osuji? Sarà tra i convocati per Cittanova».

