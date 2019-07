Il Savoia blinda il talento dell'Entella: conferma per Liguoro

di Raffaella Ascione

È la quarta conferma in casa Savoia. A conferma di quella volontà – ribadita qualche settimana fa dal presidente Mazzamauro – di dare continuità al progetto tecnico avviato lo scorso anno. Ci sarà anche il baby Pasquale Liguoro, trequartista classe 2000, tra gli elementi a disposizione di mister Parlato. Formatosi nel settore giovanile della Virtus Entella, Liguoro è già reduce da un’esperienza di sei mesi in casacca biancoscudata. Un under sulla carta, ma dall’alto potenziale, su cui il club conta senza riserve.



«Sono onorato di far parte ancora del Savoia – commenta il giovane a mergine della firma che ha sancito l’accordo – e sono animato da tanta buona volontà ed entusiasmo. Darò tutto me stesso per portare il Savoia ai massimi risultati. Il mio obiettivo è quello di fare un grande campionato e, come ho già detto, ce la metterò tutta. Non vedo l’ora che la nuova stagione abbia inizio».

