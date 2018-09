Savoia, contro il Pomigliano senza Ortiz: manca il transfert

di Raffaella Ascione

Primo derby di campionato per il Savoia, che domani se la vedrà al Vallefuoco di Mugnano con il Pomigliano di La Cava. Dopo un incerto avvio di stagione - solo un punto raccolto tra Picerno e Francavilla - i bianchi sono adesso necessariamente chiamati al riscatto, anche per cancellare il consistente rammarico che ha fatto seguito al pari interno contro i sinnici.



«Servono concentrazione e determinazione ai massimi livelli per centrare la vittoria»: così il diesse Marco Migano, che rivolge poi un preciso appunto ai suoi. «Dobbiamo esser necessariamente più cattivi sotto porta. Contro il Francavilla abbiamo prodotto una gran mole di palle gol, senza però riuscire a concretizzare. Siamo solo ad inizio campionato, ma non possiamo sprecare punti, specie dopo aver costruito tante palle gol».



Contro il Pomigliano, mister Squillante riavrà a disposizione Tedesco e Stellato, mentre resterà ancora ai box l'infortunato Pisani. Regolarmente arruolabile il centrocampista Ruci, l'ultimo arrivato in casa oplontina. Rinviato invece l'esordio in maglia bianca dell'attaccante argentino Ortiz, per il quale non è ancora pervenuto il transfert dalla Federazione.

