Un talento scuola Perugia al Savoia: firma il centrocampista Ruci

di Raffaella Ascione

Un nuovo centrocampista a disposizione di mister Squillante. Il Savoia ha ufficializzato il tesseramento di Alessio Ruci (‘96), reduce da un’esperienza - sempre in D - con L’Aquila, con cui nella passata stagione ha collezionato 31 presenze.



Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, Il centrocampista italo-albanese - nonostante la giovane età - ha già dalla sua corposi trascorsi in serie C con Cremonese e Bassano Virtus; nel massimo campionato dilettantistico ha inoltre indossato la maglia della Vis Pesaro in D. Nel suo curriculum anche presenze nelle formazioni Under 17 ed Under 19 dell’Albania.



Ruci si aggregherà questo pomeriggio al gruppo, prendendo parte al primo allenamento agli ordini di Squillante.

