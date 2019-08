Il Savoia all'esame Gelbison: «Vogliamo andare avanti in Coppa»

di Raffaella Ascione

Ieri sera – al Giraud – la presentazione ufficiale di squadra e staff tecnico, con tanto di sorpresa in chiave mercato. Nel corso della serata, il Savoia ha infatti ufficializzato un altro innesto. Si tratta del centrocampista classe 1999 Francesco Giunta. Il giovane «ha vestito le maglie dell’Italia Under 16 e 17. Cresciuto nell’Entella, è stato uno dei protagonisti del Rieti di mister Parlato, per poi trasferirsi alla Sicula Leonzio».



Un innesto decisamente gradito al tecnico oplontino, che alla vigilia dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Gelbison – fischio d’inizio al Giraud alle ore 20 – si è soffermato anzitutto sull’ulteriore tassello messo a disposizione dalla proprietà (foto ufficio stampa). «Ringrazio la società per questo ulteriore sacrificio, conoscevo già Giunta e credo che possa dare una grande mano al gruppo. Siamo pronti ed il cerchio è chiuso. Coppa Italia obiettivo stagionale? Qualsiasi manifestazione lo è, e bisogna fare in modo di vincere. Domani sarà importante passare il turno, contro una Gelbison sicuramente carica. La rispettiamo ma vogliamo passare il turno. I tifosi? Dobbiamo essere noi a trascinare loro: adesso tocca a noi».

