Il Savoia fa il pieno di under: terzino in prestito dal Benevento

di Raffaella Ascione

Quattro ufficialità in due giorni. Tre difensori ed un centrocampista ad incrementare il parco under a disposizione di mister Carmine Parlato. Dal Benevento approda al Savoia – con la formula del prestito, l’esterno basso Michele Peluso. «Classe 2001 – annuncia il club – Peluso nasce calcisticamente nella scuola calcio ASD Future Boys di Cimitile, quindi passa prima all’Avellino e poi al Benevento».

Insieme al talento del Benevento, giungono al Savoia Alessandro Laino (2002), «difensore centrale adattabile anche nel ruolo di terzino», Pierluigi Riccio (1999) «difensore centrale che fa della tecnica uno dei suoi punti di forza», proveniente dalla Paganese e reduce da una stagione in prestito alla SSD Jesina Calcio, e Christian Mancini (2002), «interno di centrocampo cresciuto nell’Olimpia Casalnuovo, con cui 2 anni fa ha vinto il campionato regionale. Durante la scorsa stagione, inoltre, è stato promosso in prima squadra, disputando il campionato di Promozione e collezionando 31 presenze con 4 gol».

