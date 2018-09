Il Savoia non sfonda, al Giraud è solo 0-0 contro il Francavilla

di Raffaella Ascione

Finisce con un pari a reti bianche la sfida del Giraud fra il Savoia ed il Francavilla di Lazic. Gara intensa e gradevole quella tra bianchi e sinnici, con i padroni di casa che alla fine si trovano a recriminare per la gran molle di palle gol fallite, specie nella seconda frazione di gioco.

È di marca oplontina la prima occasione: corre il 9' quando Liccardo ci prova su punizione dall'out sinistro, trovando l'efficace opposizione coi pugni di Alvigini. Al 14' l'ex Turris De Gol la mette al centro per D'Auria, che di testa sfiora il palo. Ghiotta occasione di marca oplontina al 27'. Liccardo pesca Alvino, che resiste al contrasto e calcia con Alvigini in uscit: palla sulla base del palo. Al 32' è il portiere di casa Savini a salvarsi con la complicità del palo su conclusione dalla distanza di Lavano.



Nella ripresa, mister Squillante gioca subito le carte Rekik e Franzese, a rilevare Maranzinoe Felici. Al 2' veementi proteste dei bianchi per un presunto tocco di mano in area di Giordano, su cross dalla sinistra per Del Sorbo. Un minuto più tardi il neo entrato Rekik ci prova in acrobazia, concludendo di poco alto sul montante. Savoia pericoloso tra il 12' ed il 28' con Alvino e Del Sorbo, che calciano sul fondo sfiorando il palo. Al 35' sventa Alvigini su punizione di Liccardo, indirizzata nel sette. Al 39' il tiro-cross di Esposito scheggia la traversa. Allo scadere, il decisivo salvataggio di Alvigini su conclusione di Alvino.



«La voglia di far gol a tutti i costi ci ha complicato un po’ la vita, rendendoci poco lucidi sotto porta. Resta però la grandissima partita che abbiamo disputato»: così nel post partita il tecnico oplontino Squillante.

Che poi incalza. «Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, se non appunto quella testardaggine che invece di consentirci di sbloccare il risultato, ci ha reso poco lucidi in avanti. Ho contato almeno 13 palle gol, di cui 5 clamorose, eppure usciamo solo con un pareggio».



Preannuncia un ulteriore innesto, il presidente Mazzamauro, che invita i tifosi (nella foto, a cura dell'ufficio stampa, la curva oplontina) ad avere fiducia. «Abbiamo allestito una squadra completa, ma al momento fra squalifiche ed infortuni siamo con gli uomini contati. Stiamo lavorando per prendere un nuovo attaccante, ma ci muoveremo anche in altre zone del campo. L’invito che faccio è di restare tranquilli: sono il primo che non vuole perdere e che vuole stare quanto più su possibile. Chiedo ai tifosi di starci vicini e di lasciarci lavorare, i risultati arriveranno».

