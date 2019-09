Il Savoia pesca il bomber tra i «pro»: firma l'ex Salernitana Orlando

di Raffaella Ascione

Il suo curriculum è zeppo di esperienze in serie C, condite anche da otto presenze tra i cadetti con la maglia della Salernitana. Luca Orlando, attaccante salernitano classe 1990, è adesso ufficialmente un calciatore del Savoia (foto ufficio stampa).



«Ho scelto il Savoia per la voglia che mi hanno dimostrato il presidente ed il direttore sportivo di volermi qui. C’erano già stati contatti a giugno, poi la situazione non si era sviluppata. Nel momento in cui ci siamo risentiti è scattato subito il giusto feeling e mi hanno contagiato con la voglia di fare un grande campionato. Mister Parlato? È un allenatore importante, ma non l’ho mai conosciuto personalmente. Conosco sia Gatto che Romano, miei compagni di squadra ai tempi dell’Aversa. 4-3-1-2? È un modulo congeniale alle mie caratteristiche: mi sono sempre esaltato in un attacco a 2. Avrò modo di conoscere i miei nuovi compagni ed integrarmi in squadra. Questo sarà il mio primo campionato in Serie D, dopo 10 anni di professionismo: sono contento di disputarlo in una piazza che non c’entra nulla con questa categoria. Obiettivo? Passare quanto meno tempo possibile nei dilettanti e ritornare tra i professionisti, con la maglia del Savoia addosso. Vincere non è mai facile, ma ce la giocheremo su ogni campo. Tre aggettivi per descrivermi? Determinato, umile e cinico».



Un altro pezzo da novanta, dunque, a disposizione di mister Parlato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA