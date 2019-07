Il Savoia provoca i tifosi: «Chi non si abbona tifa Turris»

di Raffaella Ascione

#ChiNonSiAbbonaTifaTurris. È l’hashtag lanciato dal Savoia per promuovere l’ormai imminente avvio della propria campagna abbonamenti. Uno slogan che magari avrà realmente l’effetto di produrre un’impennata delle sottoscrizioni, ma che intanto ha sollevato accese reazioni nel web.



Le tessere per la nuova stagione saranno disponibili a partire dal 1° agosto e la società oplontina – attraverso i propri canali social – ha nel frattempo puntato ad un deciso coinvolgimento dei tifosi. «E tu che aspetti? Tagga nei commenti – si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook del club – il tuo amico di stadio o le persone con cui condividerai l’abbonamento Lui&Lei oppure il Family»: una sorta di tam tam virtuale per far lievitare il numero di adesioni e puntare ad un Giraud caldo e trascinante a sostegno dell’undici di Parlato.



E per stuzzicare il passaparola, la società ha puntato sulla storica rivalità con la Turris: «tagga l’amico di stadio o le persone con cui condividerai l’abbonamento… per ricordare loro che #ChiNonSiAbbonaTifaTurris».



L’iniziativa – che ci ha messo poco a diffondersi via social – ha scatenato nell’immediato diverse reazioni tra i tifosi corallini, infiammando una storica rivalità che negli ultimi anni - specie dopo il nefasto derby del gennaio 1998 - ha imposto rigide misure di ordine pubblico: dalla collocazione delle due squadre in gironi tassativamente diversi, ai divieti di trasferta disposti per evitare perfino «incontri» lungo il tragitto, come accaduto lo scorso 14 ottobre (con la Turris di scena a Bari ed il Savoia a Bitonto).



Non sono nemmeno mancate reazioni soft, che hanno accolto con ironia lo slogan oplontino.

