Il Savoia punta il dito: «Penalizzati da errore dell'arbitro»

di Raffaella Ascione

Il Savoia non ci sta. Il club oplontino – pur smorzando i toni – torna sulla gara d’esordio del Partenio Lombardi e punta il dito contro la presunta svista arbitrale che avrebbe di fatto propiziato il gol del provvisorio vantaggio del San Tommaso (la gara è poi terminata col risultato di 1-1, per effetto del pari di Cerone su punizione).



Con una nota ufficiale, la società dei presidenti Annunziata-Mazzamauro si è detta «contrariata per l’errore arbitrale commesso». In particolare, «dopo aver visto attentamente le immagini relative al gol di Branicki», il club ha contestato che un calciatore irpino, «il numero 2, in netto fuorigioco», tenti «di intervenire sulla palla, oscurando la traiettoria del tiro al nostro portiere».



Una presa di posizione, quella della società, comunque mitigata dall’auspicio che «questo sia il primo ed ultimo errore della stagione calcistica 2019/2020».

