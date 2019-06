Il Savoia saluta Campilongo e annuncia colpo ad effetto in panca

di Raffaella Ascione

L’annuncio ufficiale del club arriva oggi, ma il diretto interessato aveva ormai da tempo dichiarato di sentirsi libero da ogni impegno, considerato il silenzio calato dopo la semifinale playoff persa a Cerignola. Si separano ufficialmente oggi le strade del Savoia e del tecnico Sasà Campilongo, non essendo «stato raggiunto l'accordo per la conduzione tecnica della prima squadra». Saluta i bianchi anche il secondo Antonio Vanacore. Campilongo era subentrato in panchina a Gigi Squillante, al termine di un girone d’andata piuttosto altalenante per gli oplontini: si interrompe dunque dopo sei mesi il discorso programmatico prospettato con l’avvio della sua gestione.



«Nei prossimi giorni», fa sapere il club, «verrà reso noto il nome del nuovo responsabile tecnico, un allenatore di primissima fascia in grado di rappresentare al meglio un progetto ambizioso ed una piazza importante come quella di Torre Annunziata».

