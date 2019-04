Tris all'Altamura: il Savoia si prende il quarto posto

di Raffaella Ascione

Prezioso successo in chiave play-off per il Savoia, che nell’anticipo del Vallefuoco supera con un netto 3-0 il Team Altamura. Vittoria nel segno di Del Sorbo, Diakite e Costantino per i bianchi, che vale il momentaneo quarto posto, in attesa degli impegni domenicali.

Contro i pugliesi, mister Campilongo deve rinunciare agli indisponibili Gatto, Liguoro e Rondinella. Al Savoia (foto ufficio stampa) bastano appena sette minuti per sbloccare la gara. Merito di un’ubriacante serpentina in area di Rekik, che costringe un difensore alle maniere dure in area. Il direttore di gara sanziona l’intervento con il penalty: dagli undici metri Del Sorbo spiazza Volzone. Altamura ad un passo dal pari al quarto d’ora, quando Montemurro conclude di potenza e Savini si salva con la complicità del palo. Ancora Montemurro al minuto 27: il suo colpo di testa sfiora il palo.

Il raddoppio del Savoia arriva al minuto 12 della seconda frazione di gioco. Noves raccoglie fuori area sugli sviluppi di un corner e serve Diakite, che insacca di tacco. Dopo la conclusione al volo di Ayina che sfiora il palo, arriva in pieno recupero il tris con Costantino, che batte Volzone con una stilettata su assist di Ortiz.

Il successo consente al Savoia di portarsi al quarto posto a quota 52, staccando il Bitonto di due lunghezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA