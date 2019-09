Savoia verso l'esordio al Giraud: prevendita per il Castrovillari

di Raffaella Ascione

Si è messa in moto la macchina organizzativa per l’esordio casalingo in campionato del Savoia (foto ufficio stampa). Il club dei presidenti Annunziata-Mazzamauro ha fatto sapere che la prevendita dei tagliandi d’ingresso per la sfida contro il Castrovillari – fischio d’inizio alle ore 15 – scatterà nella giornata di domani.

I tagliandi potranno essere acquistati presso la Caffetteria Savoia ed il Bar Bera. L’ingresso in Curva Sud costerà 8 euro (6 euro il ridotto), 12 euro per i Distinti (8 il ridotto); biglietti di Tribuna in vendita a 15 euro (10 il ridotto), mentre l’accesso al settore ospiti costerà 8 euro.

«I biglietti a costo ridotto – fa sapere la società – saranno acquistabili soltanto il giorno della partita presso il botteghino dello Stadio Giraud, previa esibizione del documento d’identità». Ingresso libero agli under 10.

