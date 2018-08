Il Savoia si presenta alla città e chiude a El Ouazni: «Fantasie»

di Raffaella Ascione

L’appuntamento è per giovedì 23 agosto – alle ore 19 – allo stadio Giraud. Società, staff tecnico e squadra del Savoia (a lavoro in sede; foto a cura dell'ufficio stampa) si ritroveranno al gran completo per presentarsi ufficialmente a tifosi e città. Nel corso dell’evento, il club presenterà inoltre le tre maglie da gara – scelte proprio dai tifosi attraverso un’iniziativa lanciata e condotta attraverso i social – che indosseranno i bianchi nella stagione in cui il sodalizio festeggerà i 110 anni di storia. E mentre in campo proprietà, staff tecnico e calciatori si alterneranno per raccogliere il saluto dei propri sostenitori, i botteghini dell’impianto sportivo resteranno aperti per consentire la sottoscrizione degli abbonamenti.



Nel frattempo, il diesse oplontino Marco Mignano interviene a chiarire la posizione del club rispetto alla voce – che ha preso a diffondersi nelle ultime ore – di un presunto interessamento del Savoia all’attaccante Bruno El Ouazni, capocannoniere del girone I nella passata stagione, con la maglia dell’Ercolanese (il cui titolo è poi traslocato proprio a Torre Annunziata, in uno a diesse e tecnico).



«Siamo tutti affezionati a Bruno – spiega Mignano – e siamo certi che anche quest'anno saprà imporre tutto il suo valore. Il Savoia sulle sue tracce? Assolutamente no. Una voce che supera perfino la fantasia. Noi restiamo vigili sul mercato, pronti a piazzare qualche elemento che possa tornare utile alla nostra causa, ma sempre nel rispetto dei parametri, anzitutto economici, che ci siamo dati».



Poi un accorato messaggio alle famiglie di Torre del Greco spezzate in occasione del crollo di Genova e della tragedia del Pollino. «A titolo personale ed a nome di tutto il Savoia tengo ad esprimere vicinanza alle famiglie dei quattro ragazzi torresi morti a Genova. Conoscevo personalmente Giovanni Battiloro. Non ci sono parole per esprimere il dolore. Siamo vicini a Torre del Greco, colpita anche dalla tragedia del Pollino, con la perdita di una giovane mamma».



