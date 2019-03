Il Savoia si riprende i playoff: Diakite e Del Sorbo, Fasano ko

di Raffaella Ascione

Il Savoia si aggiudica la sfida playoff contro il Fasano nel segno di Diakite e Del Sorbo e si riprende il quinto posto solitario (foto ufficio stampa). Gara tirata al Vallefuoco. I bianchi, privi dello squalificato D’Ancora e degli infortunati Ausiello, Franzese e Gatto, trovano il vantaggio al minuto 20 della prima frazione di gioco con Diakite, che – su assist di esposito – spedisce in rete con una potente conclusione al volo. Il raddoppio arriva al 34’. Guarnieri smanaccia sugli sviluppi di una punizione di Alvino lungo l'out destro, sulla sfera si fionda Del Sorbo, che insacca con una semirovesciata. Nel finale di frazione si fa vivo il Fasano con una conclusione dal limite di Tuttisanti che si spegne sul fondo.



Nella ripresa, dopo un tentativo di Alvino dal limite, deviato in corner da Guarnieri, il Fasano accorcia le distanze con Montaldi, che insacca di testa e riapre il match. Brivido nel finale per i padroni di casa, quando – su punizione di Gori – va di testa Zicarelli: blocca Savini, mettendo in cassaforte i tre punti.

