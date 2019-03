Improta illude, Portici ko e fuori dai play-off

di Raffaella Ascione

Sicilia amara per il Portici, che cade a San Cataldo e perde quota rispetto alla griglia play-off. Il quinto posto, detenuto dal duo Cittanovese-Acireale, è adesso distante tre lunghezze.

Gli azzurri, in vantaggio con Improta, subiscono il prepotente ritorno dei padroni di casa, che mettono al sicuro i tre punti con i sigilli di Gueye (in foto, a cura dell'ufficio stampa Sancataldese), Costanzo e Gambino. A nulla vale la rete nel finale di Onda: per il Portici non c’è più tempo.

Il primo sussulto del match è targato Sancataldese: Ficarrotta ci prova con una gran sventola, neutralizzata da un attento Marone. Il vantaggio azzurro arriva alla mezz’ora: Improta fallisce il penalty accordato ___ ma si fa subito perdonare insaccando sulla respinta del portiere siciliano.

Il pari della Sancataldese arriva dopo una manciata di minuti: Gueye insacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale di frazione, i padroni di casa mettono la freccia e passano con Costanzo, che raccoglie sotto misura sugli sviluppi di un calcio piazzato e di precisione firma il 2-1.



Tensioni ad inizio ripresa tra la panchina azzurra ed il settore riservato ai sostenitori di casa, tanto che il fischio d’inizio slitta di una decina di minuti.

Alla Sancataldese bastano cinque minuti per mettere in ghiaccio la gara: il 3-1 porta la firma di Gambino, involatosi sul filo del fuorigioco. Dopo una ghiotta occasione fallita da Boussada, su corner di Nappo, è di Onda la sventola dalla distanza che vale il 3-2. Il tempo per recuperare però è praticamente scaduto. Il Portici torna con una sconfitta dalla Sicilia, costretto adesso ad inseguire per riprendersi un posto tra le prime cinque.

