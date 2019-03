Incubo Granata: sconfitta a Francavilla, verso l'Eccellenza

di Raffaella Ascione

Manca solo la matematica a sancire una condanna che da mesi ormai pende inesorabilmente sull’undici di Maschio. La compagine Granata frana anche a Francavilla contro l’undici di Lazic e resta saldamente inchiodata all’ultimo posto del girone con soli otto punti. Senza alcuna velleità di rimonta.

Al Fittipaldi decidono una doppietta di D’Auria ed il sigillo di Chavarria (foto ufficio stampa Fc Francavilla). Dopo una prima incursione vesuviana al 6’ – con Boglic che si salva in due tempi – arriva un minuto più tardi il vantaggio sinnico: con un agevole tap-in D’Auria fa 1-0. Partita in discesa per i ragazzi di Lazic. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pagano impatta di testa e manca il raddoppio per questione di centimetri. Il bis arriva tre minuti più tardi: su spunto di Leonetti, D’Auria disegna una parabola beffarda su cui nulla può l’estremo difensore granata. Nel finale di frazione, Castagna prova a riportare i suoi in gara, ma la sua conclusione finisce preda di Boglic.

Ad inizio ripresa i lucani provano a chiudere definitivamente i conti prima con Leonetti e poi con D’Auria; al 23’ ci provano in rapida sequenza De Marco e Pagano, su cui è decisivo il portiere campano Di Napoli. Il tris arriva al 40’ con Chavarria. Per i granata arriva nel finale, se non altro, l’occasione di accorciare le distanze, ma dagli undici metri Tufano si fa ipnotizzare da Boglic.

