Insulti all'arbitro, stop per Chiancone: Nocerina contro il Bari senza Pecora

di Giuliano Pisciotta

Il Giudice Sportivo di Serie D ha inflitto due stop disciplinari in casa Nocerina, in vista della gara interna contro il Bari. Appiedato per due turni l'allenatore Roberto Chiacone, per un insulto rivolto all'arbitro durante la gara contro il Rotonda. Al suo posto siederà in panchina Adolfo Coscarelli, allenatore della Juniores rossonera.



Squalificato anche l'ormai ex capitano Luca Pecora, destituito dal ruolo di rappresentanza dopo aver gettato in terra la fascia qualche partita fa, a margine di una sostituzione. Contro il Rotonda, il centrocampista ex Gelbison ha rimediato prima l'ammonizione numero 14 in campionato - probabilmente un record -, poi si è fatto espellere dalla panchina «per avere abbandonato l'area tecnica, avvicinandosi alla tribuna e aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un magazziniere e dei tifosi avversari».



Stop disciplinari anche in casa Bari: il giudice ha appiedato per un turno anche Aloisi e Mattera.

