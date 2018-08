Intemperanze dei tifosi in coppa: multa di 1.500 euro alla Sarnese

di Giuliano Pisciotta

Il giudice sportivo di Serie D ha comminato alla Sarnese un'ammenda di 1.500 euro per comportamenti non consoni della tifoseria granata, nel corso della gara disputata domenica scorsa allo stadio Squitieri contro il Portici, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di categoria.



Il giudice ha motivato la sanzione sottolineando il ripetuto lancio di oggetti all'indirizzo della panchina del Portici per tutta la durata della gara, con accendini, tappi e bottiglie di plastiche piovuti sulla copertura della panca. Inoltre i supporters granata hanno fatto uso di un puntatore laser per disturbare i calciatori avversari, continuando nella condotta scorretta anche dopo l'annuncio dello speaker dello stadio.

