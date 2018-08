Iovino: «Nocerina quasi completa» La società si occupa dello stadio

di Giuliano Pisciotta

«Pur di fronte a uno scarso sostegno arrivato attraverso il marketing e gli abbonamenti, posso affermare che la Nocerina ha quasi completato la squadra». Queste le parole di Bruno Iovino, nell'ultima di una lunga serie di conferenze stampa indette nel travagliatissimo precampionato del club rossonero. Il dirigente irpino - che avrebbe rifiutato le avances del nuovo Avellino per proseguire il suo lavoro alla Nocerina - ha per l'ennesima volta fatto appello alle risorse imprenditoriali delle due Nocera affinché possa dare sostegno al club con qualunque forma di contributo.



Per quanto concerne la questione stadio, Iovino ha specificato che «il dialogo con il Comune prosegue in modo positivo e, in attesa della gara d'appalto che affidi la gestione dell'impianto, toccherà a noi farci carico della manutenzione ordinaria, così da avere uno stadio in buone condizioni per il primo appuntamento ufficiale della stagione. In tal senso, è stato fondamentale l'apporto di diversi tifosi che ci hanno aiutati in alcuni interventi al "San Francesco" e a loro va il più sentito ringraziamento da parte della società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA