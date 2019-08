«Ko condizionato dall'espulsione», Di Costanzo non boccia la Nocerina

di Giuliano Pisciotta

«Fino all'espulsione di Di Lollo non avevamo rischiato praticamente nulla». Nello Di Costanzo analizza il ko in Coppa Italia con il Portici, spendendo parole d'elogio per la sua Nocerina e ammettendo che in inferiorità numerica i suoi hanno fatto molta fatica.



«Eravamo ben organizzati in campo e all’inizio del primo tempo abbiamo avuto due opportunità da gol - aggiunge il trainer rossonero -. Restare in 10, soprattutto non avendo molte alternative in attacco e in difesa, ci ha fatto perdere qualcosa, costringendoci a fare una gara completamente di contenimento. Dopo il gol abbiamo provato a rimetterla in piedi, ma non eravamo in grado di farlo. Anche perché il Portici è una buona squadra, puntellata sul gruppo dello scorso anno che ha chiuso al quarto posto, qualificandosi ai playoff».



Di Costanzo ha sottolineato il fattore anagrafico dei suoi, ma soprattutto il fatto che «c'è un organico da completare. La società ha già tesserato nuovi elementi, al momento però non impiegabili. Paradossalmente comunque questa sconfitta ci fa bene, perché possiamo concentrarci sull'obiettivo primario della stagione, la salvezza in campionato. Per domenica - ha concluso l'allenatore della Nocerina - spero di avere il placet burocratico per impiegare Lava in attacco, mentre per Tshibamba ho qualche dubbio in più, legato alla sua condizione fisica».



Intanto, nella serata di ieri la società ha ufficializzato il tesseramento del terzino destro Alessandro Silvestro, classe 2002, giunto in prestito dall'Inter. Nella scorsa stagione il giovane esterno ha vinto la fase regionale e lo scudetto Juniores con la maglia della Romulea, storico club laziale, aggiudicandosi anche il Torneo delle Regioni Lnd con la maglia della Rappresentativa del Lazio.

