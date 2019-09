L'Agropoli cede nel finale, il Foggia vince 2-0

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli allo Zaccheria di Foggia regge per 76 minuti prima di cedere ai satanelli del neo tecnico Corda, che è subentrato al dimissionari Mancini. Ferazzoli, manda in campo come anticipato una formazione per niente rinunciataria e riesce a tenere botta ai rossoneri di casa vogliosi di riscatto dopo la stop nel turno inaugurale sul campo del Fasano. Una gara non semplice per i biancazzurri del patron Taccone, considerato che alla fine si contano 13 tiri in porta per il Foggia e soltanto uno per i campani. Dopo aver chiuso la prima frazione in parità anche nella ripresa l'Agropoli regge bene fino al minuto 76' quando Iadaresta subentrato al 56' a Russo, insacca di testa e beffa Sanchez. Proprio al 90' arriva anche il raddoppio per i padroni di casa con Gentile che mette il punto esclamativo al match e regala i primi tre punti al Foggia. Per l'Agropoli invece arriva il primo ko in campionato in attesa di potersi rifare nel prossimo turno interno con il Team Altamura oggi fermato sul pari dai cugini della Gelbison.

