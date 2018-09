L'attacco del Savoia parla argentino: dalla Primera B Nacional arriva Ortiz

di Raffaella Ascione

Nel post partita di Savoia-Francavilla il presidente Mazzamauro aveva lasciato chiaramente intendere che a breve la società avrebbe piazzato un acquisto di spessore. L'attacco oplontino si arricchisce di una pedina con trascorsi nella Serie A e B argentina, nel massimo campionato uruguaiano ed in quello paraguaiano. Si tratta di Carlos Federico Ortiz, nato a Buenos Aires il 7 agosto 1989.



Nella sua carriera, Ortiz ha indossato - tra le altre - le maglie di Huracan, Independiente, Central Espanol, Deportivo Armenio. Nella passata stagione ha militato con gli argentini del Brown de Adrogué (serie B), con cui ha collezionato in metà stagione 15 presenze ed 8 gol.



«Federico è il giocatore che cercavamo da un po’. È il classico bomber d’area di rigore - commenta il presidente Mazzamauro - bravo di testa e possente fisicamente. Già da domani sarà a disposizione di mister Squillante per assimilarne concetti e metodologia e per conoscere i nuovi compagni. Ci teniamo a ringraziare in modo particolare il suo procuratore, Sebastian Eduardo Olivieri, senza il quale non sarebbe stato possibile un trasferimento in soli due giorni».

