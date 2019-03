L'Avellino perde pezzi: Alfageme in bilico con l'Ostiamare

di Marco Ingino

Semaforo rosso per Giovanni Bucaro che domenica, fischio d'inizio posticipato alle 15, non sarà in panchina contro l'Ostiamare. Ad imporgli il terzo stop stagionale è stato il giudice sportivo che non gli ha applicato sconti per l'espulsione rimediata a Colleferro contro la Vis Artena. Dopo aver visto dalla tribuna le precedenti partite contro Monterosi e Castiadas, quindi, l'allenatore di Palermo cederà nuovamente il posto di comando al suo secondo Daniele Cinelli che, almeno sotto il profilo della media punti, è riuscito addirittura a far meglio. Se Bucaro può vantare di aver conquistato 31 punti nel girone di ritorno (stesso rendimento del Lanusei) e di avere una media che supera di gran lunga i due punti a partita, infatti, Cinelli può addirittura sperare di calare il tris di vittorie in altrettante gare. Numeri e scaramanzie che, in questa fase, servono solo ad addolcire la pillola di essere ancora a sette punti dalla capolista con le giornate da giocare che si sono ridotte a sei. Una distanza oggettivamente difficile da colmare senza un clamoroso tonfo dei sardi. Da qui l'ammissione, quasi sarcastica, proprio di Bucaro: «Dovessimo vincere anche le restanti sei partite e non arrivare nemmeno allo spareggio - ha detto - ammetto che ci resterei male».



Amara confessione che non ammette comunque tentennamenti. Dovesse andare male l'operazione primato, infatti, l'Avellino dovrebbe lo stesso provare a vincerle tutte per sperare di conquistare almeno il secondo posto, attualmente in coabitazione con il Trastevere. Il miglior piazzamento, che non offre nessun salto matematico di categoria al pari della vittoria della post season, diventerà comunque importante per il punteggio in sede di ripescaggio e in chiave playoff. Concetto che l'allenatore ha ieri mattina ripetuto ai suoi calciatori nel corso della ripresa degli allenamenti. La squadra, come sempre dopo le partite di campionato, ha lavorato divisa in due gruppi: palestra e corsa lenta per chi ha giocato contro il Racing Aprilia; partitella contro la Juniores per gli altri ad eccezione dei degenti di lungo corso Carbonelli e Rizzo.



