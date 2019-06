L'Avellino ha scelto il bomber: c'è Paponi in pole position

di Marco Ingino

L'agenda di inizio settimana è fitta di impegni: oggi la presentazione della documentazione in Lega per la disponibilità del Partenio-Lombardi con parallele procedure burocratiche da sbrigare tra notai, banche e commercialisti dopo il cambio della denominazione; tra domani e mercoledì mattina le firme di Carlo Musa e Giovanni Bucaro per dare finalmente il via al mercato dove, dovendo rinnovare almeno i due terzi della rosa, bisogna far presto. A confermare, in maniera diretta, che il tempo della riflessione sta per termine è stato lo stesso allenatore. Ieri mattina, dalla sua Palermo, il tecnico ha indirizzato un messaggio video al Club Venticano biancoverde per la mancata partecipazione alla festa di fine anno: «Mi scuso per l'assenza ha detto ma, tra qualche giorno che tornerò in Irpinia, verrò subito da voi per festeggiare sia vittoria del campionato che l'inizio di questa nuova avventura». Un'avventura che allenatore e direttore sportivo, quest'ultimo sempre in attesa di scoprire se affiancato da qualcun altro.



