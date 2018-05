L'Ercolanese si ferma sul più bello: l’Igea Virtus cala il tris in finale

di Raffaella Ascione

Non basta un Solaro gremito. L’Ercolanese non trova la spinta giusta e frana sotto i colpi dell’Igea Virtus, che si aggiudica la finale playoff nel segno di Ferrante e Kosovan. Deciso approccio alla gara dei granata, che però palesano sin da subito qualche difficoltà di troppo in fase di finalizzazione. Di contro, un’Igea sorniona, abile a contenere con ordine nella prima frazione di gioco, per poi calare il tris nella ripresa.



Al Solaro il Fischio d’inizio slitta di mezz’ora a causa dell’incidente occorso all’autista del bus giallorosso, feritosi ad un dito nel ritiro di Castel San Giorgio. Non potendo mettersi alla guida, è stato dunque necessario per la società igeana reperire un altro bus ed un altro autista per raggiungere il Solaro.



È di marca giallorossa la prima occasione da gol: corre il 10’ quando Biondo – abile a rubar palla in mediana a Costantino – va al tiro dal limite e trova il palo a sbarrargli la via del gol. Al 20’ ancora pericoloso Biondo, innescato da Gatto che ruba palla in mediana: conclusione velenosa, non lontana dall’incrocio dei pali. Al 28’ ci prova Ausiello con un insidioso colpo di testa che si spegne però sul fondo. Allo scadere della prima frazione di gioco tenta di scuotere i suoi El Ouazni con una potente conclusione dal limite che non inquadra però lo specchio della porta.



Nella ripresa, sei minuti ed è subito vantaggio Igea: sugli sviluppi di una punizione di Kosovan, è di Ferrante il colpo di testa che vale l’1-0. Al 19’ il raddoppio igeano, con Kosovan che batte Mascolo con una conclusione chirurgica dal limite dell’area. Il tris al 34’: magistrale la punizione di Kosovan su cui nulla può l’estremo difensore granata.



A fine gara piovono comunque applausi dalle gradinate del Solaro, sia all’indirizzo dei granata che dei siciliani. Applausi particolarmente intensi per bomber El Ouazni – quasi certamente, stando ai rumors di mercato – alla sua ultima uscita in casacca ercolanese.

