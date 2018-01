L'ex Nuzzo tende la mano alla Frattese: pendenze appianate con due ex

di Raffaella Ascione

È sceso in campo l'ex patron Antonio Nuzzo - attuale numero uno del Savoia, capolista del girone A di Eccellenza - per risolvere due grane in casa Frattese. Il club nerostellato ha infatti ufficializzato l'azzeramento delle pendenze nei confronti del tecnico Stefano Liquidato e del preparatore atletico Tommaso Sorrentino.



Un'operazione, come opportunamente evidenziato attraverso una nota ufficiale, realizzata «grazie all’intervento dell’ex presidente Antonio Nuzzo, che ancora una volta ha dimostrato di essere uomo ed imprenditore serio, abituato ad onorare gli impegni assunti. Il club nerostellato ringrazia il tecnico Liquidato ed il preparatore atletico Sorrentino per la grande disponibilità dimostrata».



Preannunciate inoltre a stretto giro, sul fronte mercato, alcune operazioni in entrata, «segno evidente che si farà di tutto per salvare la permanenza in categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA