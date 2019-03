La carica di Rais: «Savoia, il destino è nelle tue mani»

di Raffaella Ascione

Un punto che ha fatto morale, oltre che classifica. Nonostante abbia fatto scivolare il Savoia al sesto posto, il pari di Andria ha consolidato le aspettative play-off dei bianchi, chiamati adesso ad imprimere un’accelerata al proprio cammino.



A confermarlo,il diggì Giovanni Rais. «Penso sia stato fondamentale riuscire a tornare con almeno un punto dalla trasferta di Andria. Il calcio è così: a volte si domina giocando, altre volte bisogna esser bravi anche a saper soffrire. Sono contento della prova offerta, i ragazzi sono stati bravi a reggere quando serviva, per poi provare a sbloccarla. Uscire indenni dalla scorsa partita è stato importante, ora la palla passa nelle nostre mani. Il destino ce lo dobbiamo costruire noi, a cominciare dal Fasano, una squadra in forma che ha dimostrato col Nola di non arrendersi neppure allo svantaggio».



E proprio in vista del Fasano, è accorato l’appello che il diggì rivolge ai tifosi (in foto, a cura dell’ufficio stampa). «Sarà un crocevia importante. Per superarlo al meglio abbiamo bisogno anche dell’apporto dei nostri tifosi. Per noi sono indispensabili. Purtroppo da diversi mesi stiamo giocando sempre in trasferta: Mugnano non è certo il Giraud, ma chiedo alla nostra tifoseria di ricreare al Vallefuoco le stesse condizioni e la stessa atmosfera delle gare disputate a casa nostra. È stato un anno difficile, ma tutte le componenti del Savoia stanno dando il massimo per raggiungere l’obiettivo. È un traguardo che ci meritiamo di superare tutti insieme: società, staff, squadra, tifosi. Lo meritiamo tutti noi e la città di Torre Annunziata. Vi aspettiamo domenica, insieme possiamo farcela».



